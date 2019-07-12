Мужчина бросил пить сидр литрами и похудел на 63 килограмма

Ирландец похудел на 63 килограмма, когда отказался от сидра, который он пил литрами на протяжении 20 лет. Об этом сообщает портал StoryTrender.

Даррен Скэнлон (Darren Scanlon) из Селбриджа, графство Килдэр, начал выпивать в 18 лет, когда у него родился первый ребенок. Со временем он стал употреблять по восемь банок сидра в день.

На выходных он ходил на вечеринки, где выпивал до 10 литров алкоголя.

У него появились боли в печени, проблемы со спиной и бедрами. Он вспоминает, что к 40 годам весил почти 140 килограммов, а все выходные тратил на выпивку.

Все изменилось в январе 2017 года, когда Скэнлон решил отказаться от пагубной привычки и полностью бросил пить.

После этого вес мужчины стал уменьшаться, и он похудел на 63 килограмма. Ирландец так полюбил фитнес, что решил пройти обучение, чтобы стать инструктором.

40-летний Скэнлон отметил, что теперь чувствует себя совершенно другим человеком. Он уже на протяжении двух лет не пьет алкоголь, не ест чипсы и сладкое, а в 2018 году стал вегетарианцем.

В апреле сообщалось о женщине из Англии, которая бросила пить и похудела на 89 килограммов. Она также заявила о желании стать фитнес-тренером.

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