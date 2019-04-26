Тучная британка отказалась от алкоголя и похудела вдвое

Жительница английского города Саутпорт, графство Мерсисайд, весившая около 160 килограммов, отказалась от алкоголя и похудела вдвое. Ее историю рассказывает газета The Liverpool Echo.

Вики Харрисон (Vicky Harrison) регулярно выпивала «огромное количество пива и бутылку джина», чтобы избавиться от воспоминаний о тяжелом детстве. «Я могла выпить 20 банок пива за день. Я причиняла себе боль и пыталась забыться», — утверждает 44-летняя британка.

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Все изменилось, когда она отправилась посмотреть футбольный матч на стадионе «Гудисон Парк». Волонтер английского клуба «Эвертон» заметил на руке Харрисон подозрительные шрамы. Он посоветовал женщине обратиться в клуб Girls On Side, в котором людям помогают справиться с психологическими травмами.

По словам Харрисон, группа поддержки полностью изменила ее жизнь. Женщина начала заниматься спортом, бросила пить и похудела почти на 89 килограммов. Теперь она намерена стать фитнес-тренером. «Благодаря клубу я обрела уверенность в себе и поддержку, в которой нуждалась», — заключила британка.

В 2018 году сообщалось, что жительница Великобритании Дионн Мейн похудела на 30 килограммов за десять месяцев, отказавшись от алкоголя и изменив образ жизни. Девушка решила поучаствовать в благотворительном флешмобе «Трезвый октябрь». Тогда она весила 99 килограммов и регулярно употребляла алкоголь.

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