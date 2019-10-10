Обидные стихи заставили мужа похудеть и накачаться

Строитель из Великобритании похудел на 20 килограммов из-за стихов, которые написала его жена. Об этом сообщает Daily Mirror.

49-летний Эрл Стюарт (Earl Stewart) часто придирался к жене Берни (Bernie) из-за ее веса. Он не перестал подшучивать над ней даже после отпуска в Испании, во время которого налегал на еду больше обычного и заметно поправился. «Однажды я увидела, как Эрл раскинулся на диване с пузом наружу, и стала печатать на своем iPad новую запись в дневнике», — рассказывает Берни.

Она писала стихотворение о тяготах брака, в котором Эрл именовался «бесполезным толстым лентяем». Берни жаловалась, что муж ноет и ворчит как маленький ребенок, портит воздух, часами занимает туалет и не закрывает зубную пасту и шампунь.

Женщина оставила планшет со стихотворением на кухне и отлучилась, а когда вернулась, обнаружила, что Эрл нашел и прочитал ее дневник. «Он ужасно разозлился, — рассказывает она. — Мы долго ругались, и хотя я пыталась объяснить, что все это только для смеха, было видно, что мои слова его здорово задели».

Через несколько дней после ссоры Эрл посмотрел в зеркало и понял, что действительно запустил себя. Он стал ежедневно делать упражнения и в течение трех месяцев сбросил 20 килограммов. Берни тем временем села на диету и похудела на 10 килограммов. «Теперь мы мотивируем друг друга вести более здоровый образ жизни и определенно стали куда счастливее, чем раньше», — говорит Эрл.

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