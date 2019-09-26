Банкирша бросила объедаться шоколадом и похудела на 14 килограммов

Британка рассказала, как преодолела пристрастие к сладкому и похудела. Об этом пишет издание Daily Mail.

56-летняя Шерил Андерсон (Cheryl Anderson), занимавшая руководящую должность в одном из лондонских инвестиционных банков, решила взяться за себя, когда перестала умещаться в старой одежде. «У меня был полный гардероб одежды, которую я с трудом натягивала на себя, — рассказывает она. — В ней было ужасно неудобно. Мне не нравилось это ощущение, но я не хотела покупать новую».

Андерсон винила в избыточном весе свою любовь к сладкому. «У меня было то, что я называю шоколадной аддикцией, — говорит женщина. — Я обожала сахар». Она каждый день объедалась шоколадом и в результате прибавляла в весе.

Андерсон наняла персонального тренера и обратилась к экспертам, которые разработали для нее специальную диету. По ее словам, изменить питание оказалось легко. «У меня никогда не было ощущения, что я сижу на диете, — утверждает она. — Для меня это было изменение образа жизни. Я никогда не чувствовала голода».

Всего за 20 недель женщина сбросила 14 килограммов. «Теперь люди делают мне комплименты по поводу того, как хорошо я стала выглядеть, — говорит она. — Они просто поражены моим преображением».

Ранее сообщалось о жительнице Великобритании, которая села на диету после того, как врач сообщил ей об угрозе ранней смерти из-за избыточного веса. Ей удалось похудеть на 63 килограмма.

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