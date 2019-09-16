Женщина сбросила 63 килограмма на диете из пирожных и жареной курицы

Эрика Ли (Erica Leigh) из Великобритании, весившая почти 140 килограммов, села на диету после того, как врач сообщил ей об угрозе ранней смерти из-за избыточного веса. Об этом сообщает издание The Sun.

Из-за переедания Ли почти не могла двигаться, вела сидячий образ жизни и страдала от болей во всем теле. Женщина неоднократно пыталась сбросить вес, но каждый раз терпела неудачу.

После вступления в программу похудения Ли постепенно убрала жирные продукты из своего рациона. При этом диета позволяла ей разнообразить меню. Она могла есть жареную курицу и небольшую порцию мороженого с брауни почти ежедневно.

Кроме того, Ли занималась с персональным тренером. Она начала бегать и стала делать упражнения дома по 30 минут три раза в неделю.

Благодаря новой диете и физической активности женщина похудела на 63 килограмма. Сейчас она готовится к участию в полумарафоне, который пройдет в следующем феврале.

Ранее сообщалось, что 35-летняя жительница Великобритании Ким Тарнер похудела на 63 килограмма, чтобы проводить больше времени с детьми. Тарнер весила почти 143 килограмма, страдала от одышки и с трудом поднималась по лестнице.

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