Женщина похудела в 2,5 раза и стала пожарной

Жительница британского графства Корнуолл похудела в 2,5 раза, чтобы получить работу в пожарной охране. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Эби Холлиоэк (Abi Hollyoake) мечтала пойти по стопам отца и стать пожарной. «Я всегда хотела этим заняться, но мешали двое детей, семейная жизнь», — говорит она. После переезда в Корнуолл женщина попыталась устроиться в пожарную станцию, но ее не взяли из-за плохой физической подготовки. Тогда она весила 102 килограмма и носила одежду 58 размера.

Фото: Hollyoake family

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Холлиоэк не собиралась отступать и решила худеть. Она стала ходить в спортзал и задумалась о диете. До этого женщина не любила готовить и предпочитала покупать замороженные готовые блюда. «Я кое-что поменяла, например, стала использовать спрей вместо обычного масла и сахарозаменитель вместо настоящего сахара, — рассказывает она. — Это очень помогло, и теперь я готовлю гораздо больше».

Несмотря на это, пожарная станция по-прежнему отказывалась брать ее на работу. «Я два года возвращалась туда и пыталась устроиться, — говорит Холлиоэк. — Это занимало столько времени, потому что, если завалишь испытание, следующего раза приходится ждать три месяца».

В течение двух лет женщина похудела на 40 килограммов и теперь носит одежду 44 и 46 размеров. После этого ей удалось исполнить свою мечту и стать пожарной. «Когда возвращаюсь с работы, дочь говорит: "Вот и она, пожарный Холлиоэк", — рассказывает британка. — Муж и сын тоже мной гордятся. Они знают, каких усилий это стоило».

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