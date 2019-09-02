Полицейский растолстел до 350 килограммов, потерял работу и похудел втрое

В Великобритании бывший полицейский, весивший 350 килограммов, всего за год похудел втрое. Об этом сообщает сайт Wales Online.

Стюарт Проссер (Stuart Prosser) из Уэльса с 17 лет работал в полиции. За 30 лет он из атлетичного регбиста превратился в неповоротливого 300-килограммового толстяка. «Под конец мне было трудно передвигаться, поэтому я стал проводить больше времени у себя за столом, — вспоминает он. — Вскоре стало ясно, что я больше не могу работать, и мне пришлось подать в отставку».

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Проссер уволился из полиции в 2014 году. После этого он почти три года не выходил из дома и с трудом добирался даже до туалета. «Я больше не мог следить за собой и превратился в обузу для своей семьи», — рассказывает мужчина. Он страдал от депрессии и подумывал о самоубийстве.

В 2017 году бывший полицейский попал в больницу с инфицированными язвами на животе. К тому времени он весил около 350 килограммов, поэтому понадобилась помощь 12 человек, чтобы донести его до машины скорой помощи. Во время лечения Проссер похудел на 120 килограммов, но после возвращения домой быстро восстановил потерянный вес. В июне 2018 года он упал с кровати, не смог подняться и снова попал в больницу.

На этот раз Проссер решил взяться за ум. Он сел на диету, стал считать каждую калорию и делать физические упражнения. Сначала бывший полицейский занимался при помощи велосипеда с ручным приводом и ходунков, потом переделал столовую в тренажерный зал. За 12 месяцев его вес сократился с 332 до 111 килограммов.

В июле сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на свою стройную мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Ей пришлось отказаться от фастфуда, которым она питалась долгое время, и начать ходить в спортзал. Она перешла на правильное питание и через три недели увидела результат.

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