Женщина похудела на 40 килограммов после обидных слов на похоронах матери

Британка рассказала об успешной борьбе с избыточным весом. Об этом пишет издание Daily Mail.

47-летняя Пола Дениэр (Paula Denyer) из британского города Уэлс в графстве Сомерсет располнела после операции на колене. Это был тяжелый период в ее жизни: она мало двигалась из-за больной ноги, а ее мать умирала от опухоли мозга.

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«Я попала в порочный круг: сначала переедала, потом ненавидела себя за обжорство и снова ела, чтобы успокоить свою ненависть к себе и низкую самооценку», — вспоминает женщина.

В августе 2017 года ее мать умерла. К тому времени Дениэр весила 120 килограммов и с трудом влезала в платья 52 размера. На похоронах ее подозвала крестная и сказала: «Ты не задумывалась, что если бы немного похудела, то выглядела бы не хуже собственной дочери?».

Комментарий задел Дениэр. «Моя крестная никогда не отличалась дипломатичностью, так что для нее в этом не было ничего особенного, но на похоронах я от нее такого не ждала», — говорит она.

Обидные слова не выходили у нее из головы. Через пару месяцев после похорон Дениэр решила сесть на диету, которая помогла ее подруге. «Было непросто, но я как-то справилась, — вспоминает она. — Я считала все, что мешает худеть, вызовом себе. Ни торты на день рождения, ни свадьбы, ни летние отпуска не смогли сбить меня с пути похудения». Женщина сбросила около 40 килограммов и теперь носит одежду 44 размера.

В июле сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Ей пришлось отказаться от фастфуда и начать ходить в спортзал. Она стала питаться правильно и через три недели увидела результат.

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