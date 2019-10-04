157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу

Житель австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, отказался от фастфуда, занялся спортом и похудел на 60 килограммов. Его историю опубликовал таблоид Daily Mail.

26-летний Энтони Байер (Anthony Bayer) с детства боролся с лишним весом и подвергался издевательствам со стороны сверстников. Он окончательно потерял уверенность в себе, когда его вес достиг 157 килограммов. «Учеба в старших классах была для меня мучением, — вспоминает он. — Подростки всегда высмеивают "белых ворон"».

Байер рассказал, что в школе ему нравилась одна девушка. «Она была очень популярной. Все парни считали ее самой сексуальной ученицей в нашем классе, — говорит австралиец. — Возможно, я спятил, но я осмелился позвать ее на выпускной бал. Я, конечно же, готовился, что она сразу отошьет меня». На удивление парня одноклассница согласилась.

Выпускник решил произвести на девушку впечатление: он купил новый костюм, подстригся и заехал за ней на арендованном лимузине. Когда Байер подошел к ее дому, она сказала: «Прости, но ты слишком жирный, чтобы протиснуться в дверной проем». После этого она демонстративно захлопнула перед ним дверь.

Материалы по теме «Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес

«Она разбила мне сердце, — признается австралиец. — Я залез в лимузин и долго плакал. Потом я взял себя в руки и решил, что могу поехать на танцы и без нее. Но все прошло отвратительно. Окружающие узнали о том, что случилось, и издевались надо мной. Это было ужасно». Байер на несколько лет впал в депрессию, уверяя себя, что навсегда останется один.

Он пристрастился к фастфуду и ежедневно потреблял до десяти тысяч калорий. Неправильное питание начало сказываться на его здоровье. В 2014 году Байер получил от врачей неутешительный прогноз: ему грозил диабет второго типа. Именно тогда мужчина принял решение изменить свой образ жизни.

«Я отказался от вредных продуктов и начал есть домашнюю пищу, которую готовил сам. В том же году я впервые пошел в тренажерный зал», — отметил австралиец. В результате ему удалось сбросить 60 килограммов и нарастить мышцы. Он отмечает, что теперь стал привлекать внимание противоположного пола.

После впечатляющей трансформации тела он получил сообщение от той девушки, которая злобно подшутила над ним в школе. «Привет, Энтони. Мы ходили вместе в школу, не знаю, помнишь ли ты меня. Я лишь хотела бы извиниться перед тобой за то, что издевалась над тобой из-за лишнего веса. Я буду рада сводить тебя на ужин. Ты выглядишь очень сексуально», — написала одноклассница, сопроводив текст поцелуями.

Байер удивился, получив от нее сообщение. Он решил проучить ее и не ответил на приглашение. «Я ее давно простил, но я никогда не смогу забыть ее поступок», — добавил австралиец. Мужчина признался, что после похудения он чувствует себя намного счастливее. Теперь он помогает другим людям избавиться от пищевой зависимости и поменять свою жизнь к лучшему.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!