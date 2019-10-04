157-килограммовый мужчина стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу

Житель австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, отказался от фастфуда, занялся спортом и похудел на 60 килограммов. Его историю опубликовал таблоид Daily Mail.
26-летний Энтони Байер (Anthony Bayer) с детства боролся с лишним весом и подвергался издевательствам со стороны сверстников. Он окончательно потерял уверенность в себе, когда его вес достиг 157 килограммов. «Учеба в старших классах была для меня мучением, — вспоминает он. — Подростки всегда высмеивают "белых ворон"».
Байер рассказал, что в школе ему нравилась одна девушка. «Она была очень популярной. Все парни считали ее самой сексуальной ученицей в нашем классе, — говорит австралиец. — Возможно, я спятил, но я осмелился позвать ее на выпускной бал. Я, конечно же, готовился, что она сразу отошьет меня». На удивление парня одноклассница согласилась.
Выпускник решил произвести на девушку впечатление: он купил новый костюм, подстригся и заехал за ней на арендованном лимузине. Когда Байер подошел к ее дому, она сказала: «Прости, но ты слишком жирный, чтобы протиснуться в дверной проем». После этого она демонстративно захлопнула перед ним дверь.
«Она разбила мне сердце, — признается австралиец. — Я залез в лимузин и долго плакал. Потом я взял себя в руки и решил, что могу поехать на танцы и без нее. Но все прошло отвратительно. Окружающие узнали о том, что случилось, и издевались надо мной. Это было ужасно». Байер на несколько лет впал в депрессию, уверяя себя, что навсегда останется один.
Он пристрастился к фастфуду и ежедневно потреблял до десяти тысяч калорий. Неправильное питание начало сказываться на его здоровье. В 2014 году Байер получил от врачей неутешительный прогноз: ему грозил диабет второго типа. Именно тогда мужчина принял решение изменить свой образ жизни.
«Я отказался от вредных продуктов и начал есть домашнюю пищу, которую готовил сам. В том же году я впервые пошел в тренажерный зал», — отметил австралиец. В результате ему удалось сбросить 60 килограммов и нарастить мышцы. Он отмечает, что теперь стал привлекать внимание противоположного пола.
После впечатляющей трансформации тела он получил сообщение от той девушки, которая злобно подшутила над ним в школе. «Привет, Энтони. Мы ходили вместе в школу, не знаю, помнишь ли ты меня. Я лишь хотела бы извиниться перед тобой за то, что издевалась над тобой из-за лишнего веса. Я буду рада сводить тебя на ужин. Ты выглядишь очень сексуально», — написала одноклассница, сопроводив текст поцелуями.
Байер удивился, получив от нее сообщение. Он решил проучить ее и не ответил на приглашение. «Я ее давно простил, но я никогда не смогу забыть ее поступок», — добавил австралиец. Мужчина признался, что после похудения он чувствует себя намного счастливее. Теперь он помогает другим людям избавиться от пищевой зависимости и поменять свою жизнь к лучшему.