Медсестра сбросила 76 килограммов на диете из чипсов и пиццы

Медсестра из английского города Тависток перешла на сбалансированную диету, которая позволяла есть пиццу и чипсы, и похудела на 76 килограммов. Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.

Мэнди Коулз (Mandy Coles) с детства страдала от ожирения. «Я была упитанным ребенком, — вспоминает женщина. — В подростковом возрасте я еще больше поправилась, и надо мной издевались сверстники. Я находила утешение в еде и постепенно набирала лишний вес».

Британка неоднократно пыталась похудеть. Она принимала специальные таблетки, проходила гипнотерапию и садилась на строгие диеты. Однако результат оказывался временным, и вскоре она возвращалась к прежним формам. После тяжелых родов женщина решила записаться в группу по снижению веса.

Программа похудения позволяла Коулз включать в свой рацион любимые продукты, которые укладывались в лимит калорий. «Самое лучшее в этой программе похудения — тебе ничего не запрещено. Если я захочу съесть на прогулке с сыном мороженое, я могу себя не ограничивать», — объяснила британка.

Благодаря группе поддержки и плану питания женщина похудела до 73 килограммов за год и два месяца. У Коулз едва не произошел срыв, когда ее мужу диагностировали неизлечимый рак почки. «Раньше я постаралась бы утешить себя коробкой конфет и бутылкой вина, — заключила она. — Но теперь у меня была группа поддержки, которая помогла мне прийти в себя. Мне помогли и подарили веру в себя».

Ранее в сентябре сообщалось, что Саманта Фриго из Великобритании сбросила 32 килограмма на диете, которая позволяла ей есть пиццу и пасту. При этом она занималась спортом и ходила в зал по пять раз в неделю.

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