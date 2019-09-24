Женщина похудела на 32 килограмма на диете из пиццы и пасты

Саманта Фриго (Samantha Frigo) из Великобритании сбросила 32 килограмма на диете, которая позволяла ей есть пиццу и пасту. Об этом сообщает издание The Sun.

Фриго устроилась на работу менеджером в пабе и, так как еда была для нее бесплатной, обедала и ужинала на работе фастфудом. «В то время я совсем не ела овощей и фруктов и не пила чистую воду», — отметила британка. В результате ее вес увеличился до 92 килограммов. Женщина постоянно была в плохом настроении и чувствовала себя уставшей, даже если много спала.

Тогда Фриго поняла, что нужно что-то менять. Она села на диету, которая позволяла ей есть пиццу и пасту почти ежедневно, однако укладываться при этом в определенный лимит калорий. При этом она начала заниматься спортом и ходить в зал по пять раз в неделю.

Кроме того, женщина сократила употребление газированных напитков, снизила размеры порций и почти полностью убрала из рациона фастфуд. В первые дни ей было непросто, но уже через неделю она почувствовала себя куда бодрее, и это вдохновило ее и дальше придерживаться диеты и активного образа жизни.

За девять месяцев она похудела на 32 килограмма и продолжает придерживаться диеты. Фриго надеется, что ее история вдохновит других людей.

Ранее сообщалось, что Эрика Ли (Erica Leigh) из Великобритании похудела на 63 килограмма после того, как врач сообщил ей об угрозе ранней смерти из-за избыточного веса. При этом диета позволяла ей есть брауни с мороженым и жареную курицу.

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