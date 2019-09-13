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Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости

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Жительница английской деревни Саунтон, графство Девон, похудела вдвое и стала моделью. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

35-летняя Бонни Стаймер (Bonnie Staimer) рассказала, что ее проблемы с лишним весом начались при первой беременности. «Я ела буквально все, что мне не следовало, — вспоминает британка. — Мне это приносило удовольствие, а заодно и лишние килограммы».

Родив первенца, женщина решила привести себя в форму. Однако спустя полгода она вновь забеременела и в итоге поправилась до 105 килограммов. Стаймер призналась, что ожирение разрушило ее самооценку: «Долгие годы я работала диджеем, но лишний вес подорвал мою самоуверенность. Я была готова все бросить и устроиться в супермаркет».

В 2017 году после рождения второго ребенка Стаймер записалась на лондонский марафон в поддержку изучения рака. При подготовке к забегу женщина похудела до 76 килограммов. Помимо шести тренировок в неделю, британка придерживалась здорового питания и пила много воды. «Секрет успеха — позитивный настрой», — отметила она.

«Один раз в неделю я даю себе отдохнуть. Но я все равно трачу много энергии, бегая за детьми, — иронично заметила Стаймер. — Иногда я просыпаюсь в шесть утра и полчаса занимаюсь на тренажере, накинув на себя 27 килограммов. Многие считают, что это чересчур много. Поверьте, раньше во мне было намного больше лишнего веса».

В результате британке удалось сбросить 54 килограмма. Стаймер продолжила работать диджеем, а также стала популярной моделью. После трансформации тела на ее аккаунт в Instagram подписались десятки тысяч пользователей. Многие утверждают, что теперь женщина выглядит намного моложе и привлекательнее. Другие считают, что она изменилась до неузнаваемости.

В сентябре Стаймер стала моделью года по версии UK Glamour Awards. «Я и представить не могла, что стану моделью года. Люди могут подумать, что успех вскружил мне голову, — отметила она. — Это не так. Я довольно скромный человек».

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