Страдающий ожирением фотограф похудел на 51 килограмм и стал культуристом

Житель английской деревни Баруэлл, графство Лестершир, изменил рацион, начал заниматься спортом и похудел на 51 килограмм. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летний фотограф Олли Хьюитт (Olly Hewitt) при весе около 133 килограммов жаловался, что неудачно выходит на снимках. «Я хотел свободно ходить с детьми на плавание, — рассказал он. — Но я все время сидел дома. На отдыхе я никогда не снимал с себя футболку». Жена посоветовала ему перестать сетовать на жизнь и принять решение: смириться с полнотой или попытаться сбросить лишний вес.

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Британец записался в тренажерный зал и выработал привычку регулярно есть небольшими порциями, чтобы восстановить метаболизм. В результате Хьюитт сбросил 51 килограмм и стал культуристом. Теперь он придерживается диеты с высоким содержанием протеина и занимается спортом шесть раз в неделю.

В ближайшие недели он планирует принять участие в состязании бодибилдеров Великобритании в номинации Classic Physique. Хьюитт, у которого два ребенка, надеется, что своим примером он сможет заразить окружающих любовью к спорту и здоровому образу жизни. «Никогда не поздно начать. Я хочу вдохновлять и мотивировать людей», — заключил он.

В октябре сообщалось, что житель австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, отказался от фастфуда, занялся спортом и похудел на 60 килограммов.

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