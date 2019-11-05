Мать троих детей сбросила 32 килограмма назло бывшему мужу-военному

Мать троих детей Лу Бентли (Lou Bentley) из британского города Мелтон-Моубрей, графство Лестершир, похудела на 32 килограмма после развода с мужем-военным. Об этом сообщает издание The Mirror.

36-летняя Бентли с подросткового возраста не могла справиться с лишним весом. В 20 лет она вышла замуж за военного, затем переехала в Германию и к тому времени, когда на свет появился их третий ребенок, весила около 93 килограммов и почти каждый вечер употребляла фастфуд.

Когда мужа отправили в Афганистан, Бентли осталась одна с детьми. Женщина подозревала, что брак разваливается, и решила изменить свою жизнь. Она стала заменять фастфуд домашней пищей без жира и заниматься фитнесом.

В 2012 году супруги вернулись в Великобританию, а спустя пять лет расстались, но сохранили хорошие отношения. После возвращения на родину женщина установила в своем гараже оборудование для занятия спортом.

В настоящее время Бентли весит 58 килограммов. Женщина утверждает, что выглядит лучше, чем когда-либо. Раньше она никогда не носила платья и юбки, почти не следила за собой, не делала укладку и не наносила макияж.

Теперь Бентли каждый день просыпается в шесть утра и полчаса занимается тренировками на беговой дорожке, а затем еще 45 минут — силовыми упражнениями. Хотя женщина уже нашла новую любовь, она настаивает на том, что ей не нужен мужчина, чтобы быть счастливой.

В октябре сообщалось, что жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, заменила два приема пищи на коктейли из супермаркета и похудела на 60 килограммов.

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