Тучный мужчина пережил тяжелый развод и сокращение и сбросил 114 килограммов

Житель английской деревни Рабери, графство Вустершир, набрал лишний вес из-за увольнения и тяжелого развода, но вовремя одумался и похудел на 114 килограммов. Его историю опубликовала газета Birmingham Mail.

65-летний Роб Диггори (Rob Diggory) рассказал, что на протяжении многих лет страдал ожирением. Он достиг максимального веса в 178 килограммов, когда попал под сокращение на работе и расстался с супругой. Каждый день он выпивал и ел нездоровую пищу. «Это была дорога в никуда, — признается мужчина. — Я слетел с катушек и каждую ночь напивался в пабе».

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К марту 2012 года он потратил все свои деньги. «Я дошел до того, что у меня не было средств оплатить коммунальные услуги. Я сидел дома без отопления и электричества, — вспоминает он. — По сути я просто опустил руки, меня уже ничего в этой жизни не интересовало. Около недели я голодал и замерзал в собственном доме. У меня так сильно болели ноги, казалось, что я умираю».

Здоровье Диггори так ухудшилось, что он попал сначала в больницу, а затем — в дом престарелых. «Это меня пробудило. Я решил поскорее прийти в себя и вернуться домой», — говорит британец. Тогда его брат Марк посоветовал ему присоединиться к группе по снижению веса. «Решиться на это оказалось непросто. Я стыдился своего веса и боялся, что буду там самым полным», — объяснил он.

Мужчина изменил свои пищевые привычки, отказался от алкоголя и начал вести более здоровый образ жизни. Благодаря группе худеющих он обрел единомышленников. В 2019 году Диггори получил награду за то, что спустя четыре года после похудения смог сохранить вес.

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