Мужчина похудел на 215 килограммов из страха смерти

Житель американского штата Мичиган похудел на 215 килограммов за четыре года и увлекся бегом на длинные дистанции. Его историю рассказало издание People.
В 2015 году Карлос Ороско (Carlos Orosco), весивший 295 килограммов, обратился к врачам с жалобами на самочувствие. Американец, которому на тот момент было 39 лет, страдал от подагры, высокого кровяного давления, язв на ногах, целлюлита (воспаления подкожной жировой клетчатки) и апноэ. Доктора заявили ему, что если он не перестанет пить много алкогольных напитков и есть огромные порции вредной еды, то может не дожить до 40-летия. Ороско хотел сделать операцию по снижению веса, но врачи посоветовали ему сначала похудеть самому и изменить образ жизни.
«Я вышел из клиники, сел на капот своего автомобиля и разрыдался. Я долго не мог успокоиться. Тогда я впервые испугался, что могу скоро умереть», — признался американец. Он добавил, что очень переживал из-за того, что скоро его сестра родит, а он не сможет увидеть, как растет ее ребенок.
За следующие полгода Ороско самостоятельно похудел на 45 килограммов. Он полностью отказался от фастфуда, жареного, мучного, газировки и алкоголя, а также много гулял.
В декабре 2016 года американцу провели операцию, после чего он продолжил придерживаться диеты и начал тренироваться активнее. В 2017 году он впервые поучаствовал в забеге на пять километров и открыл в себе любовь к бегу. Ороско объяснил, что его захватила «атмосфера всеобщей поддержки» на соревнованиях.
С тех пор американец поучаствовал в 32 забегах на разные дистанции. 20 октября 2019 года он побывал на своем первом марафоне в Детройте. Сейчас он весит 80 килограммов. Ороско утверждает, что не смог бы добиться столь впечатляющих результатов, если бы не поддержка близких.