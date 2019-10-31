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Ленивая женщина нашла способ похудеть на 60 килограммов

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Jackie Burrows

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, заменила два приема пищи на коктейли из супермаркета и похудела на 60 килограммов. Об этом сообщает информационный портал 9Honey.

53-летняя Джеки Берроуз (Jackie Burrows) призналась, что набрала 30 килограммов лишнего веса после рождения первенца. «Спустя год, в 1994 году, у меня родился сын, а потом, в 1997-м, вторая дочь, — рассказывает она. — Все свободное время я посвящала воспитанию детей и совсем не уделяла внимания себе».

При весе в 127 килограммов австралийка решила, что пришло время вернуть прежнюю форму. «Я больше не могла откладывать это на потом», — подчеркнула она. Женщину вдохновили результаты ее коллеги по работе, которая похудела на 34 килограмма благодаря диете из коктейлей.

«Я никогда не пила диетические коктейли и не придерживалась программ похудения, — утверждает многодетная мать. — Я не вступала в группы худеющих из страха, что меня примут за неудачницу».

Берроуз заменила завтрак на коктейль и уже спустя 15 недель заметила результаты. Тогда она решила выпивать покупной коктейль и вместо ужина. «Я часто наливаю его в шейкер и ношу в сумке, чтобы не срываться на вредную пищу в течение дня», — объяснила австралийка.

Также она занялась спортом. «Это оказалось самым сложным в похудении, — заключила Берроуз. — Я была самым ленивым человеком. Беготни на работе было недостаточно, я нуждалась в дополнительной активности. Теперь я тренируюсь каждый день, никогда не пропускаю занятия. Без них я чувствую себя неполноценно».

«Безусловно, коктейли и тренировки помогли мне избавиться от лишнего веса, — утверждает австралийка. — Но кроме этого мне потребовались решительность и сила воли».

Ранее в октябре сообщалось, что 35-летняя Анжела Герзаникс (Angela Gerzanics) из штата Мичиган, США, сбросила 70 килограммов после того, как отказалась от фастфуда и сладких напитков. После похудения она носит одежду на десять размеров меньше и чувствует себя увереннее.

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