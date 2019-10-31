Ленивая женщина нашла способ похудеть на 60 килограммов

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, заменила два приема пищи на коктейли из супермаркета и похудела на 60 килограммов. Об этом сообщает информационный портал 9Honey.

53-летняя Джеки Берроуз (Jackie Burrows) призналась, что набрала 30 килограммов лишнего веса после рождения первенца. «Спустя год, в 1994 году, у меня родился сын, а потом, в 1997-м, вторая дочь, — рассказывает она. — Все свободное время я посвящала воспитанию детей и совсем не уделяла внимания себе».

При весе в 127 килограммов австралийка решила, что пришло время вернуть прежнюю форму. «Я больше не могла откладывать это на потом», — подчеркнула она. Женщину вдохновили результаты ее коллеги по работе, которая похудела на 34 килограмма благодаря диете из коктейлей.

Материалы по теме «Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес

«Я никогда не пила диетические коктейли и не придерживалась программ похудения, — утверждает многодетная мать. — Я не вступала в группы худеющих из страха, что меня примут за неудачницу».

Берроуз заменила завтрак на коктейль и уже спустя 15 недель заметила результаты. Тогда она решила выпивать покупной коктейль и вместо ужина. «Я часто наливаю его в шейкер и ношу в сумке, чтобы не срываться на вредную пищу в течение дня», — объяснила австралийка.

Также она занялась спортом. «Это оказалось самым сложным в похудении, — заключила Берроуз. — Я была самым ленивым человеком. Беготни на работе было недостаточно, я нуждалась в дополнительной активности. Теперь я тренируюсь каждый день, никогда не пропускаю занятия. Без них я чувствую себя неполноценно».

«Безусловно, коктейли и тренировки помогли мне избавиться от лишнего веса, — утверждает австралийка. — Но кроме этого мне потребовались решительность и сила воли».

Ранее в октябре сообщалось, что 35-летняя Анжела Герзаникс (Angela Gerzanics) из штата Мичиган, США, сбросила 70 килограммов после того, как отказалась от фастфуда и сладких напитков. После похудения она носит одежду на десять размеров меньше и чувствует себя увереннее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!