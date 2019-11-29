Самый толстый человек в мире похудел и остался с 95 килограммами лишней кожи

Мексиканец Хуан Педро Франко (Juan Pedro Franco) за три года похудел на 330 килограммов. Об этом сообщает в пятницу, 29 ноября, сайт The Mirror.

Уже в шесть лет Франко весил 64 килограмма; к 17 годам его вес составил 229 килограммов. Тогда произошло ДТП, в результате которого он получил серьезные травмы и остался на год прикованным к постели. В результате мексиканец продолжил стремительно набирать вес.

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В 2016 году максимальный вес Франко достиг 590 килограммов, и его включили в Книгу рекордов Гиннеса как самого тяжелого в мире человека. Мексиканец не мог встать с постели и шесть лет не покидал свою комнату.

В ноябре 2017 года хирурги уменьшили его желудок вдвое. Перед операцией он три месяца сидел на строгой диете.

Всего мужчина перенес три операции по уменьшению желудка. Сейчас 35-летний мексиканец весит около 260 килограммов и ожидает новой операции по удалению лишней кожи весом 95 килограммов.

Благодаря изменению образа жизни Франко больше не страдает от диабета и артериальной гипертензии. Он может самостоятельно ходить, опираясь на трость. «Иметь возможность самостоятельно встать с постели, сходить за стаканом воды и дойти до туалета — это великолепное чувство», — отметил мексиканец.

Сейчас Франко поставил перед собой цель установить новый мировой рекорд — стать человеком, который сбросит больше всего килограммов.

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