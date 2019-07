Самая толстая в мире женщина похудела на 194 килограмма и снова потолстела

Жительница американского штата Калифорния Полин Поттер (Pauline Potter), весившая 307 килограммов, сбросила две трети своего веса и вновь потолстела. Ее историю рассказывает издание Daily Mail.

Поттер из города Сакраменто попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая толстая в мире женщина в 2011 году, когда ее вес составлял 292 килограмма. Женщина стала героиней реалити-шоу My 600lb Life, которое выходит на канале TLC. Тогда американка приехала в город Хьюстон и встретилась со специалистом по бариатрической хирургии Юнаном Новзараданом (Younan Nowzaradan).

В рамках передачи женщина призналась, что проблемы с ожирением начались в детском возрасте. Когда она была еще ребенком, ее родители развелись. У матери-домохозяйки едва хватало денег, чтобы прокормить семью. Позже супруги сошлись, и проблемы с финансами прекратились. Однако вспоминая голодные времена, она начала «наедаться впрок». К 17 годам ее вес достиг 136 килограммов.

Поттер под руководством врача Новзарадана уменьшили размер желудка, и уже за первый год она похудела на 67 килограммов. Несмотря на потерю веса, женщина жаловалась на боль в ноге из-за перенесенной ранее операции. Чтобы притупить боль, американка подсела на обезболивающие, а позже попала в больницу с сепсисом.

Врачи утверждают, что заражение крови произошло из-за сильнодействующих препаратов. Поттер получила необходимую медицинскую помощь и вскоре благополучно вернулась к программе похудения. После процедуры по удалению лишней кожи американка смогла похудеть до 112 килограммов.

Спустя три года женщина снялась в выпуске My 600lb Life: Where Are They Now?, в котором показали жизнь героев программы после их масштабного похудения. Новзарадан отметил, что из-за неподобающего поведения Поттер сеансы пришлось прекратить. «Она занимается саморазрушением, — заявил врач. — Она не хочет меняться».

В итоге Поттер вновь набрала 19 килограммов. «Жирная девочка все еще живет во мне, — сказала она в разговоре в журналистами. — Доктор прооперировал мне желудок, но не избавил от проблем в голове».

