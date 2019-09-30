200-килограммовый мужчина попросил денег на здоровье у государства

Бывший обладатель звания самого толстого в мире человека Пол Мейсон попросил Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему, так как переживает за свою жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Раньше Мейсон весил 444,5 килограмма, а сейчас похудел до 228,6 килограмма. Однако серьезные проблемы со здоровьем все еще волнуют его. За последние пять месяцев он четыре раза попадал в больницу. Мужчина считает, что госучреждение сможет оплатить ему операции на 100 тысяч фунтов (7,9 миллиона рублей). Ему требуются новые коленные суставы, операция на бедрах и удаление грыж.

Мейсон отметил, что государство не раз помогало ему, и без него он бы уже давно умер. Он просит последний шанс у министерства. Ранее Мейсону проводили операцию по уменьшению желудка за счет службы здравоохранения, после чего он похудел на 120,6 килограмма. Затем мужчина переехал в США, где ему провели операции по подтяжке обвисшей кожи. Медицинские счета за всю его жизнь составили 1 миллион фунтов стерлингов (79,4 миллиона рублей).

Британец утверждает, что достоин операции и докажет свою силу воли. Он сказал, что уже отказался от шоколада, подсластителей и хлеба. Однако, по его словам, он все еще питает слабость к чипсам.

В июне сообщалось, что Мейсон променял отношения со своей девушкой на еду. Ради нее он похудел на 305 килограммов, но потом девушка застукала его за поеданием хлеба и рассталась с ним.

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