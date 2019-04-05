Толстяк сбросил 100 килограммов и стал велосипедистом

Житель английского города Блэкберн, графство Ланкашир, страдавший от ожирения, за год сумел похудеть на 108 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
К 41 году Крейг Муди весил 209 килограммов. Его повседневная диета состояла из бутербродов, чипсов и пирогов, которые он покупал в забегаловках, торгующих на вынос. Каждый день мужчина съедал восемь тысяч калорий, а по выходным выпивал десять литров пива.
Из-за проблем со здоровьем, вызванных ожирением, Муди на 18 дней попал в больницу. Там он разговорился с одним из медиков. «Он вспомнил, что за время работы встречал двух парней, которые были похожи на меня, — говорит мужчина. — Оба умерли. И, по его словам, они были не толще меня».
История напугала Муди. Он решил взяться за ум и еще в больнице стал брать на обед салаты и фрукты. После возвращения домой мужчина урезал свой рацион до 1,5 тысячи калорий в сутки и заменил бутерброды более полезной пищей. Кроме того, он стал заниматься на тренажерах, подаренных сослуживцем и родителями.
Спустя год его вес сократился до 101 килограмма. Муди полюбил гулять и совершает велосипедные заезды на 35 километров. «Я жалею, что так выглядел, — говорит он. — Десять лет жизнь были потрачены впустую. Я потерял целое десятилетие и хочу наверстать упущенное».