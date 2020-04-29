Девушка похудела и осталась с четырьмя килограммами складок кожи на животе

Жительница британского города Пул, графство Дорсет, похудела на 56 килограммов при помощи диеты собственного изобретения и осталась недовольна своей внешностью из-за складок кожи на животе, весящих четыре килограмма. Об этом пишет издание The Sun.

Софи Макдональд (Sophie McDonald) стала полнеть, когда ей было 13 лет. Она питалась готовыми обедами, купленными навынос, по вечерам объедалась булочками, шоколадом и конфетами, и к 27 годам стала весить 144 килограмма. «Люди постоянно высказывались по поводу моего веса, — вспоминает она. — Я часто слышала комментарии вроде "поглядите на ее размер" и научилась их игнорировать».

Врачи предупреждали Софи, что если она не остановится, то к 30 годам заработает диабет или сердечный приступ. Девушка задумалась о диете после того, как из-за избыточного веса не смогла пристегнуться в самолете и прокатиться на аттракционе в парке развлечений. «Я уже заплатила и изо всех сил пыталась опустить дугу безопасности, но она никак не дотягивалась до замка, — рассказывает она. — Пришлось сойти с аттракциона. Я не заплакала, но стыдно было ужасно».

Софи отказалась от нездоровой пищи и стала питаться кашей с бананами и ягодами, а также супами, которые она готовила сама. В течение двух лет ее вес уменьшился до 88 килограммов, и она столкнулась с новой проблемой: избыточной кожей, оставшейся на животе после похудения. Складки весят почти четыре килограмма и мешают ей бегать, заниматься спортом или носить брюки и обтягивающую одежду. Чтобы избавиться от них, требуется дорогостоящая хирургическая операция, на которую у нее нет денег. «Жить с избыточным весом было трудно, но когда столько лишней кожи — это ничуть не лучше», — утверждает девушка.

Ранее сообщалось, что весивший больше двух центнеров геймер из английского города Джиллингем, графство Кент, похудел в два раза и стал инструктором по личностному росту. Он сбросил 32 килограмма благодаря здоровому питанию и упражнениям, а затем избавился от оставшегося лишнего веса после операции по желудочному шунтированию.

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