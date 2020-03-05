203-килограммовый геймер похудел вдвое и стал инструктором по личностному росту

Весивший больше двух центнеров геймер из английского города Джиллингем, графство Кент, похудел вдвое и стал инструктором по личностному росту. Об этом сообщает издание Daily Star.

36-летний Дэвид Брейкер (David Breaker) проводил по 14 часов в день, играя в World of Warcraft. Он просыпался в середине дня и начинал игровой марафон. Из-за такого образа жизни его вес вырос до 203 килограммов.

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Из-за лишнего веса и игровой зависимости у Брейкера появились суицидальные настроения. «Нормальные вещи, такие как поход на работу или проведенное с семьей время, становятся вторичны по отношению к игре. Когда такое происходит, это страшно», — признался мужчина.

Несколько лет назад врач сказал Брейкеру, что он не доживет до 35 лет, если продолжит проводить столько времени за компьютером. После этого мужчина решил изменить свою жизнь. Он похудел на 32 килограмма благодаря здоровому питанию и упражнениям, а затем сбросил оставшийся лишний вес после операции по желудочному шунтированию. В итоге Брейкер похудел на 114 килограммов.

После этого он решил помогать другим людям и стал вести курсы здорового образа жизни и здорового питания.

Ранее сообщалось, что шотландская медсестра похудела вдвое после неудачной поездки в Disney World, где ее не пускали на аттракционы из-за избыточного веса. Женщина отказалась от обедов из фастфуда, стала есть здоровую пищу и посещать спортзал.

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