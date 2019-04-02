Весившая больше центнера британка устыдилась и похудела вдвое

Жительница английского города Фархэм, графство Гэмпшир, испытала сильнейший стыд во время посещения парка аттракционов и похудела вдвое. Ее историю рассказывает издание Daily Mail.

Эрика Маггс (Erica Maggs), весившая почти 140 килограммов, отправилась на семейный отдых в парк развлечений Universal Studios, штат Флорида. Там 47-летней женщине запретили прокатиться на аттракционе «Гарри Поттер и Запретное путешествие», предупредив, что она «слишком тяжелая».

Любительница Гарри Поттера призналась, что случай в парке оказался одним из самых унизительных в ее жизни. «В тот момент я хотела провалиться под землю. Мне пришлось отойти в сторону и ждать свою семью, — вспоминает Эрика. — Я не переставала плакать. Но я знала, что сама виновата и должна что-то изменить. Не для себя, для мужа и дочери».

Британка начала усиленно заниматься спортом, правильно питаться и за 12 месяцев похудела почти на 70 килограммов. Ее 58-летний муж Хайден (Hayden Maggs) оказывал моральную поддержку жене и вместе с ней похудел на 31 килограмм.

В конце февраля сообщалось, что весившая 130 килограммов жительница Австралии устала от чувства стыда и похудела на 62 килограмма. Александра Симонс начала испытывать трудности от избыточного веса после рождения сына Хадсона. Всякий раз появляясь с ребенком на людях, 32-летняя женщина стыдилась своих форм. Она перенесла рукавную гастропластику, приучила себя к спорту и добилась желаемой формы.

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