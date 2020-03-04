Медсестра весом 210 килограммов похудела вдвое после поездки в парк Disney

Шотландская медсестра похудела вдвое после неудачной поездки в Disney World, где ее не пускали на аттракционы из-за избыточного веса. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В прошлом 25-летняя Фиона Уэст (Fiona West) страдала от ожирения и весила 210 килограммов. «Я с детства была крупной и перепробовала множество способов сбросить вес, — рассказывает она. — Ходила к диетологам, проходила больничные программы управления весом. Несколько врачей говорили мне, что я сыграю в ящик, не дожив и до 30 лет».

Медсестра утверждает, что ей ничего не помогало, пока она не побывала в парках развлечений Disney World и Universal Studios во Флориде. После испорченного отпуска она решила взяться за ум. «Раньше я говорила, что не могу похудеть из-за дрянного метаболизма, но на самом деле это была отговорка, — объясняет Уэст. — Отпуск во Флориде стал стимулом, который требовался, чтобы начать что-то делать».

Женщина отказалась от обедов из фастфуда, стала есть здоровую пищу и посещать спортзал. За два года ей удалось сбросить больше 100 килограммов, однако она продолжает работать над собой и надеется в скором времени достичь своей цели: похудеть до 80 килограммов.

В 2019 году сообщалось, что жительница английского города Фархэм, графство Гэмпшир, испытала сильнейший стыд во время посещения парка аттракционов и похудела вдвое. Ей удалось сбросить 70 килограммов за 12 месяцев.

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