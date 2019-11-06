Любовь к Гарри Поттеру помогла женщине похудеть на 70 килограммов

Жительница английского населенного пункта Ларкфилд, графство Кент, рассказала о том, как стыд заставил ее похудеть на 70 килограммов. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В молодости Никола Уэллс (Nicola Wells) страдала от алкоголизма. В 31 год ей удалось бросить пить, однако у нее появилась новая вредная привычка: она стала объедаться фастфудом. Женщина ежедневно поглощала огромные обеды из «Макдоналдс» и KFC и быстро набирала вес. Спустя четыре года ее вес достиг 140 килограммов.

Прозрение наступило, когда она побывала в парке развлечений студии Universal во Флориде. Из-за избыточного веса Уэллс не смогла прокатиться на аттракционе по мотивам фильмов о Гарри Поттере. «Перед аттракционом меня попросили сесть на специальное кресло, чтобы проверить, что я туда умещусь, — рассказывает женщина. — Они пытались меня пристегнуть, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Только тогда до меня дошло, как я растолстела. До того я ухитрялась это игнорировать».

Уэллс решила, что так продолжаться не может. Меньше чем через два месяца она легла в больницу на операцию шунтирования желудка. Всего за несколько месяцев женщина сбросила 45 килограммов. Кроме того, она стала регулярно посещать спортзал и полностью отказалась от фастфуда в пользу фруктов, каш и салатов. Сейчас ее вес составляет 70 килограммов.

В октябре сообщалось, что жительница канадской провинции Онтарио научилась пользоваться iPhone и сбросила 25 килограммов. 73-летняя пенсионерка начала тренироваться с помощью приложений четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания.

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