Россиянка похудела на 69 килограммов и стала выглядеть моложе на 20 лет

Россиянка показала, как за год и четыре месяца полностью преобразилась, похудев на 69 килограммов. Она выложила пост на «Пикабу», и комментаторы отметили, что после похудения девушка стала выглядеть на 20 лет моложе.

Автор поста рассказала, что всегда любила поесть. «Пожрать я любила всегда, с детства, всегда просила добавочки. Поварихи в лагере меня обожали, конечно», — написала она. До 16 лет девушка весила около 50 килограммов, но после, из-за разрыва яичника, ей пришлось принимать гормональные препараты. Через год ей удалили желчный пузырь, после чего ее вес вышел из-под контроля.

В феврале 2019 года россиянка достигла своего максимального веса — 135 килограммов. Она страдала от язвы желудка и сахарного диабета. На тот момент ей было 23 года, и она переживала, что носит 62 размер одежды, «выглядит, как бабка» и «скоро сдохнет». Пользовательница отметила, что лишний вес не мешал ей строить личную жизнь — к тому моменту она второй раз вышла замуж.

К июню 2020 года она похудела до 66 килограммов. Подробности похудения девушка раскрывать не стала, сославшись на то, что у каждого свой организм, и ее диета могла бы навредить другому человеку. «Главное что хочу сказать: смотрите чаще на себя со стороны. Замечайте лишний вес и неполадки со здоровьем, потому что пока вы сами не поймёте, что ****** (конец — прим. «Ленты.ру») уже близок, меняться вы не начнете», — подытожила она.

Комментаторы восхитились ее преображением. «23 года на первом фото. 23! Я еще подумала: о, какая тетка прикольная, скоро на пенсию, а она истории о похудении пишет. А потом — 23 года», — написала одна из пользовательниц. «Жесть, как будто вместе с весом 20 лет скинула», — удивилась другая.

Ранее сообщалось, что жительница американского Лас-Вегаса, штат Невада, похудела на 82 килограмма, чтобы быть похожей на куклу Барби, и раскрыла секрет стройности. Она сделала операцию по уменьшению объема желудка и начала есть здоровую пищу.

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