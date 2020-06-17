Фанатка куклы Барби похудела на 82 килограмма и раскрыла секрет стройности

Жительница американского города Лас-Вегас, штат Невада, похудела на 82 килограмма, чтобы быть похожей на куклу Барби, и раскрыла секрет стройности. Об этом сообщает издание 7 news.

35-летняя Кайла Лавенде (Kayla Lavende) родом из австралийского города Сидней, но переехала в США. С семи лет она страдала от избыточного веса. Чтобы стимулировать ее к похудению, родители вознаграждали Лавенде куклой Барби каждый раз, когда ей удавалось избавиться от лишних килограммов. Но вне зависимости от ее усердия, ей редко удавалось изменить свой вес: она худела, а потом набирала вдвое больше.

Лавенде полюбила эстетику Барби и стала дизайнером костюмов, так как пыталась при помощи моды отвлечь внимание людей от своего лишнего веса. Она называла себя «Барби плюс-сайз».

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Когда весы стали показывать 154 килограмма, австралийка столкнулась с проблемами при походах в кино или полетах на самолете: ей требовалось два места вместо одного, и она стеснялась этого. Чтобы похудеть, Лавенде решилась на операцию, в результате которой ей удалили 80 процентов желудка.

Спустя два года вес любительницы Барби сократился до 73 килограммов. Чтобы подкрепить результат, Лавенде ходит на тренировки по семь раз в неделю и придерживается здорового питания.

Раньше из-за загруженности на работе она не завтракала и не обедала, обходясь перекусами в виде печенья и других сладостей. На ужин она съедала большую тарелку пасты или еды на вынос по дороге домой. Теперь она ест небольшими порциями и обязательно завтракает по утрам. Она предпочитает протеиновые коктейли, курицу или говядину и перекусы в виде орехов или семечек.

Она продолжает носить яркую одежду в стиле любимой куклы и чувствует себя счастливее, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Хайдарабад, штат Телангана, похудел на 20 килограммов после того, как не смог подобрать себе подходящую одежду, и раскрыл секрет похудения. Поворотный момент наступил, когда он вместе со своей возлюбленной отправился в магазин и не смог выбрать себе подходящий костюм.

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