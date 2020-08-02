Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения

При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь. Таким образом, организм травится собственным жиром. Об этом в интервью с телеканалом «360» рассказала врач-диетолог Елена Астахова.

Она отметила, что прежде всего нужно правильно питаться: отказаться от сахара и других веществ, которые задерживают в теле воду. При этом переводить организм на правильную еду следует постепенно, не нервируя его. По словам Астаховой, в подобных случаях не подходят экстремальное питание и экстренное ограничение в еде.

«Сбросить за два месяца 200 килограммов — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что для организма важно правильное распределение белков, жиров и углеводов. Даже у известных диетологов неоднократно гибли клиенты, рассказала врач, когда их переводили на соки для детокса.

Ранее ученые рассказали о гормоне, который не позволяет многим людям с лишним весом похудеть. Им оказался кортизол, который вырабатывается в организме из-за переживаний. А вот сбросу лишнего веса, утверждают эксперты, способствует адреналин и норадреналин.