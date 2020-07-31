Женщина сбросила 43 килограмма и раскрыла свой метод похудения

Жительница Индии сбросила 43 килограмма и раскрыла свой метод похудения. Ее историю опубликовало издание Times of India.

29-летняя Шерри Шарма (Sherry Sharma), работающая менеджером по развитию бизнеса, весила 95 килограммов на пике своего веса. Ее с детства дразнили из-за полноты, однако ей не хватало мотивации, чтобы начать худеть. Поворотным моментом стал отказ преподавателя физкультуры в институте принять индианку в команду по баскетболу, хотя она очень хотела играть.

Девушка полностью отказалась от фастфуда и снеков, начала контролировать размер порций и считать, сколько белков, углеводов и жиров она съела. Шарма стала следить за режимом и спать по семь часов в сутки. Она начала пить больше воды и не допускать обезвоживания организма. Индианка записалась в тренажерный зал и ходила туда несколько раз в неделю.

Сейчас Шарма занимается кроссфитом по пять раз в неделю, а в свободные от тренировок дни бегает по шесть километров. Во время самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ей пришлось перейти на домашние тренировки. На завтрак индианка пьет протеиновый коктейль, съедает четыре яйца, немного шпината и орехи. Шарма обедает киноа или диким рисом с любым зеленым овощем и салатом. Ужинает девушка пятью яичными белками, а также вареным нутом, или тофу, или салатом. Перед тренировкой она выпивает чашку черного кофе с МСТ-маслом, а после съедает две ложки изолята сывороточного белка и орехи. По воскресеньям индианка балует себя блинчиками с Nutella, вафлями и темным шоколадом.

Всем желающим похудеть девушка советует не сдаваться и не сравнивать себя с другими. Добиться результатов, по ее словам, помогут только постоянство и дисциплина. Когда Шарма не хочет идти на тренировку, она просматривает старые фотографии или достает из шкафа любимые наряды, в которые раньше не смогла бы влезть.

Ранее сообщалось о жителе английского города Мейденхед, графство Беркшир, который за 12 месяцев сбросил 50 килограммов. Англичанин считает, что успех в борьбе с лишним весом на 80 процентов состоит из диеты и на 20 — из упражнений.