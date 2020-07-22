Мужчина похудел на 20 килограммов за три месяца и раскрыл секрет своего успеха

Житель индийского города Джамуи, штат Бихар, устал от насмешек из-за лишнего веса, похудел за три месяца на 20 килограммов и раскрыл секрет своего успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

22-летний актер и модель Мухаммад Асад Кайам (Md Asad Quayam), также известный как Сэм, был гурманом и часто лакомился различными деликатесами и закусками. Так постепенно он набрал лишний вес. Со временем он начал замечать растяжки по всему телу и подвергаться насмешкам со стороны окружающих. На пике своего веса Кайам не мог самостоятельно завязать шнурки.

Устав слушать колкости от окружающих, он решил изменить свою жизнь и похудеть. Кайам начал жестко контролировать свою диету, стал ходить или бегать по десять километров каждое утро, больше двигаться в течение дня и самостоятельно выполнять все работы по дому. По вечерам он занимается с тренером в спортзале.

«Я верю, что похудение — это на 70 процентов диета, и на 30 процентов — упражнения. Я знаю это, так как однажды я пытался похудеть без диеты, и это не сработало. Поэтому следите за тем, чего вы едите, и занимайтесь как минимум три или четыре раза в неделю. Убедитесь, что вы спите минимум шесть-восемь часов в сутки и пейте много воды», — рассказал Кайам. Чтобы сохранять мотивацию, он смотрит воодушевляющие видео.

«Мне очень нравится мой новый образ жизни, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы оставаться таким же», — подчеркнул он.

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