Студент сбросил 16 килограммов за три месяца и раскрыл секрет мотивации

Индийский студент рассказал, как ему удалось сбросить 16 килограммов за три месяца и раскрыл секрет своей мотивации. Его история описана в издании The Times of India.

Нилеш Чоудхари (Nilesh Choudhary) располнел, когда готовился к экзаменам. «Я даже не заметил, как вместо 67 килограммов стал весить 85, — говорит он. — В какой-то момент у меня выросло такое пузо, что оно загораживало ноги, когда стоишь прямо». По его словам, из-за избыточного веса над ним издевались окружающие.

«Поскольку никто не знает моего тела лучше меня самого, свою диету и план тренировок я разработал сам вместе со старшим братом», — говорит молодой человек. Он стал регулярно посещать спортзал и заниматься шесть дней в неделю, используя кардио-, аэробные нагрузки и силовые тренировки.

Чоудхари изменил и свой рацион, составив его в соответствии с требованиями кетогенной диеты, допускающей низкоуглеводную пищу с высоким содержанием жиров, но ограничивающей потребление белка. «Я каждый день готовлю себе еду, стараясь уменьшить потребление сахара и специй, — говорит он. — Кроме того, я выпиваю не меньше шести литров воды в сутки».

По словам Чоудхари, ему не приходилось черпать мотивацию извне. «Я сам — единственный источник своей мотивации и вдохновения, — утверждает он. — И в спортзале мой противник — тоже я. Каждый раз я сегодняшний пытаюсь победить себя вчерашнего».

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.

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