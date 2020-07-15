Женщина сбросила 153 килограмма и дала советы худеющим

Супруги из американского штата Пенсильвания рассказали, как им удалось избавиться от избыточного веса, и дали советы худеющим. Об этом пишет сайт программы Today телеканала NBC.

Бриттани Нефф (Brittany Neff) с детства искала утешения в еде, когда ее одолевали негативные эмоции. В результате к 23 годам она располнела до 233 килограммов и перестала умещаться за рулем автомобиля. Чтобы взвеситься, ей приходилось использовать весы для удобрений.

Бриттани удалось сбросить вес благодаря программе похудения, которую предлагала компания Optavia. За два года она похудела до 80 килограммов, а год назад пережила операцию, во время которой ей удалили шесть килограммов избыточной кожи. Женщина продолжает заниматься спортом три или четыре раза в неделю и следует диете, требующей принимать пищу шесть раз в сутки маленькими порциями.

Вскоре после операции Бриттани вышла замуж. Ее муж Дуайт также страдал от избыточного веса и с 2017 года пытался похудеть. Дела пошли на лад лишь после знакомства с Бриттани. Следуя ее рекомендациям, он сбросил 86 килограммов, причем с начала марта ему удалось похудеть на 26 килограммов. Сейчас его вес составляет 88 килограммов.

Бриттани и Дуайт считают, что, для похудения важно следить за своим психическим здоровьем. Кроме того, они советуют худеющим найти сообщество, которое будет поддерживать их усилия, и постараться осознать свою цель и причины, толкающие их к похудению.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.

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