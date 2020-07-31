Россиянам рассказали о накапливающем жир гормоне

Если люди начинают ругать себя из-за набранных килограммов, то у них вырабатывается гормон кортизол, который, в свою очередь, только способствует накоплению жира. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в видео, опубликованном на YouTube.

По его словам, из-за прибавки в весе многие россияне «начинают плакать, переживать», однако это не способствует похудению. Он добавил, что похудение происходит тогда, когда в организме вырабатывается адреналин и норадреналин. «Часто эти реакции предопределены генетически. Вы реагируете точно так, как реагируют ваши предки на раздражители», — сказал Ковальков.

Ранее диетолог Ольга Кондратенко назвала зеленый горошек продуктом, который способен помочь похудеть. По ее словам, он, как и другие бобовые, не является калорийным, но может служить источником растительного белка.