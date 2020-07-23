Назван снижающий уровень стресса и помогающий похудеть продукт

Жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса. Об этом заявила главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с журналистами информационного агентства «Москва».

Врач объяснила, что продукт может помочь желающим сбросить вес, так как жующий жевательную резинку человек реже устраивает перекусы, потому что работает жевательными мышцами и контролирует тягу к еде. Стародубова назвала повторяющиеся движения челюстью хорошим способом справиться со стрессом. Она подчеркнула, что волнение способствуют набору лишних килограммов.

Диетолог объяснила, что жвачка не только занимает рот, но и изменяет вкусовое восприятие. «Так, мятная жевательная резинка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после нее многие продукты приобретают неприятный привкус», — рассказала она. Стародубова добавила, что работа жевательных мышц способствует сжиганию калорий.

Она также отметила, что жевательная резинка способствует стимуляции слюноотделения, что полезно для ротовой полости, так как слюна смывает остатки еды, а содержащиеся в ней вещества останавливают размножение бактерий. Помимо этого, жевание резинки в течение 15-20 минут стимулирует краткосрочную память, что может быть полезно для студентов.

Тем не менее врач призвала не ждать, что жевательная резинка поможет похудеть без всяких усилий. Она посоветовала не усердствовать и жевать резинку без сахара не более 10-20 минут подряд и не дольше получаса в день. В противном случае жвачка может принести вред: привести к нарушениям артикуляции, головным болям, послаблениям стула, развитию кариеса и проблемам с пломбами, коронками, мостами, винирами и зубными имплантами.

Ранее диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко назвала зеленый горошек продуктом, который способен помочь похудеть. По словам эксперта, зеленый горошек, как и другие бобовые, не является калорийным, но может служить источником растительного белка.



