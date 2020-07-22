Назван помогающий похудеть продукт

Диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко назвала зеленый горошек продуктом, который способен помочь похудеть. Об этом сообщает «Росбалт».

По словам эксперта, зеленый горошек, как и другие бобовые, не является калорийным, но может служить источником растительного белка. Именно поэтому его часто назначают при похудении.

Горошек обладает и другими ценными свойствами. В частности, он оказывает положительное влияние на кровотворение, улучшает функции головного мозга, полезен для профилактики гастроэнтерологических проблем и атеросклероза.

Большое количество витаминов группы B, C, PP, E, A, K, таких макроэлементов, как калий, магний, фосфор, железо, селен. Например, первые два положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку стабилизируют артериальное давление. Такое же свойство у селена, но он еще выступает как антиоксидант, выводя свободные радикалы из организма, то есть препятствует старению организма Ольга Кондратенко диетолог-нутрициолог

Кондратенко отметила, что бывают случаи, при которых горошек противопоказан — например, при индивидуальной непереносимости, аллергии или послеоперационных состояниях.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал горох продуктом, защищающим от рака и укрепляющим кости. При этом он признал, что употребление этого продукта может привести к метеоризму.