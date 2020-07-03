Назван защищающий от рака и укрепляющий кости продукт

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал горох продуктом, защищающим от рака и укрепляющим кости. Он рассказал о пользе растения в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Запись выпуска опубликована на YouTube.

Врач отметил, что в горохе много белка и кремния. Эти вещества необходимы для синтеза коллагена и эластина, которые задействованы в процессах омоложения кожи, укрепления костей, суставов и связок.

Также Гинзбург заявил, что горох важен для профилактики онкологических заболеваний. В составе бобового присутствует никотиновая кислота, которая обладает противовоспалительным действием и защищает внутренние стенки сосудов от развития атеросклероза. Это вещество критически важно для профилактики возрастных заболеваний.

По словам диетолога, горох помогает улучшить память и оказывает благоприятное влияние на центральную нервную систему и головной мозг за счет содержания в нем большого количества витамина B1.

В кожуре гороха также содержатся полезные вещества: аскорбиновая кислота и пищевые волокна. Ее употребление в пищу благотворно влияет на уровень сахара в крови. Из-за высокого содержания белка и низкой калорийности горох может помочь похудеть.

Диетолог рассказал и о минусах продукта. Он отметил, что употребление гороха может привести к метеоризму, однако отметил, что чем чаще человек ест бобовые, тем меньше это будет выражено.

Гинзбург дал советы насчет выбора гороха. Что касается свежего стручкового гороха, покупателям стоит брать только стручки насыщенного зеленого цвета без сухих и белых пятен. Хороший сухой горох, по словам диетолога, должен быть небольшого размера и зеленого или же ярко-оранжевого цвета.

Ранее онколог Андрей Пылев назвал продукт, который способствует развитию рака. По его словам, избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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