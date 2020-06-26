Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло может быть опасно для здоровья и вызывать рак. Об этом предупредил хируг-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

По его словам, этот продукт в ходе рафинирования проходит обработку химическими веществами, например, бензином и гексаном. Они попадают в пищу человека, поскольку полностью очистить от них масло невозможно. Также во время жарки полностью меняется состав масла, происходит образование канцерогенных веществ. В процессе готовки они впитываются в продукты и поступают в организм человека фактически каждый день.

В рафинированном подсолнечном масле содержится огромное количество трансжиров, которые накапливаются в теле и способны провоцировать развитие различные заболеваний.

Врач отметил, что его семья давно отказалась от такого масла и заменила его на оливковое. В нем содержится много антиоксидантов, препятствующих образованию раковых клеток на начальных стадиях болезни.

Ранее Иван Карасев перечислил симптомы рака тонкого кишечника, который считается сложно диагностируемым. Среди них тошнота, рвота, вздутие живота, запоры или диарея, кровь в стуле, боли в районе пупка.

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