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Названы пять симптомов рака тонкой кишки

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Рак тонкой кишки сложно выявить с помощью диагностики, однако существуют пять симптомов, указывающих на его возможное наличие. Их перечислил врач-онколог Иван Карасев в своем Instagram.

По его словам, этот отдел кишечника считается трудным для исследования. Многие годы онкология диагностировалась во время операции, сейчас технологии позволяют обойтись без этого.

Главными признаками рака Карасев назвал тошноту и рвоту, вздутие живота, запоры или диарея, боли в районе пупка, кровь в стуле. «Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно», — заметил врач.

Медик отметил, что в группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью, полипами и хроническими заболеваниями кишечника. К воспалительным процессам может привести переизбыток жареного, жирного и копченого в рационе, поэтому для профилактики рекомендуется ограничить употребление такой пищи.

Самыми распространенными видами рака в России в прошлом году были меланома и рак кожи. Следом идут рак молочной железы, дыхательной системы, ободочной кишки, предстательной железы. Рак тонкого кишечника считается достаточно редким и составляет один-три процента от всех опухолей желудочно-кишечного тракта.

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