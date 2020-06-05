Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса

Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать. Об этом предупредил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram-аккаунте.

«Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию — 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром — 17 процентов и полиорганную недостаточность — 11 процентов», — назвал врач схожие симптомы рака и коронавируса.

Карасев также подчеркнул, что пациенты с онкологией, которым необходимо посетить больницу лично, обязательно должны пройти тест на COVID-19, чтобы минимизировать риск заражения других пациентов и персонала. «В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах», — написал Карасев.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе» сообщила, что более половины российских медиков заметили ухудшение доступности медпомощи в стране во время эпидемии коронавируса, в особенности — онкологической помощи. По словам специалистов, в настоящее время врачи перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности никак не компенсируются, что, по их мнению, может привести к росту смертности от онкологических заболеваний в России. Отмечалось, что наиболее критичная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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