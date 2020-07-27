Россиян с ожирением призвали отказаться от диет

Врач-диетолог и руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков призвал россиян, страдающих ожирением, отказаться от диет. Такое заявление он сделал в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ожирение — это болезнь, которую надо лечить медикаментозно, а не диетами и прочими ограничениями в питании. Они помогают снижать или увеличивать вес только здоровым людям. «Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберете еще больший вес», — сказал специалист.

В качестве первопричины ожирения Ковальков называет гормональные нарушения. По его мнению, вредная пища может добавить лишние килограммы, однако она не провоцирует болезнь.

Другой причиной ожирения может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни, заявил диетолог. «Но обычно это — дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих», — сказал он.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала популярную диету Пьера Дюкана, требующей питаться блюдами с высоким содержанием белка, опасной для здоровья. По мнению эксперта, такой метод похудения не годится для людей, чья работа связана с умственной деятельностью, — например, для тех, кто работает в офисе. Она также противопоказана при болезни почек или печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.