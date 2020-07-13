Назван уничтожающий холестерин в организме продукт

Кулинар и писательница Ольга Ивенская назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека. Об этом и других полезных свойствах продукта она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению специалистки, авокадо абсолютно безвредно, его мякоть не вызывает аллергии. Помимо этого, плоды обогащены калием больше, чем бананы, и содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют наилучшему функционированию органов, в том числе сердца.

«В его составе есть магний и очень мало натрия, это сочетание для сердца — просто коктейль здоровья. Баланс веществ в этой мякоти таков, что авокадо даже рекомендуют и при диетах для похудения», — сказала Ивенская.

Эксперт добавила, что содержащийся в авокадо жир способствует уничтожению в организме «плохого» холестерина, притом что в самом растении его нет.

В заключение кулинар отметила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозятся только пять.

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