Тучная актриса раскрыла секрет похудения за четыре дня

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла секрет быстрого похудения. Об этом сообщает Mirror.

По словам 40-летней знаменитости, она исключила из своего рациона фастфуд, заменив его полезными снеками. Кроме того, Уилсон перестала считать калории и сосредоточилась на потреблении достаточного количества клетчатки, поскольку она предотвращает тягу к перекусам.

Отмечается, что актриса занимается спортом с персональным тренером Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero) шесть дней в неделю. Она выполняет интервальные и силовые тренировки, а также различные упражнения с утяжелителями и гантелями. Кроме того, даже в дни отдыха актриса обязательно совершает 10 тысяч шагов.

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«Небольшой совет — следите за количеством шагов с помощью специальных часов или телефона. Выполнив только девять тысяч шагов, вы обязательно должны добиться отметки в десять тысяч, даже если на часах глубокая ночь», — подчеркивает тренер Уилсон.

Знаменитость рассказала, что в начале своего пути к стройности она похудела на 3,5 килограмма во время подготовки к фильму «Кошки», поскольку ей приходилось учить сложные танцевальные движения без перерыва на отдых.

10 июня звезды поделились секретом своего похудения во время режима самоизоляции, который ввели в связи со вспышкой коронавируса. Так, например, плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) отказалась от еды вне дома, а телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) контролирует свою диету и ежедневно выполняет силовые тренировки.

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