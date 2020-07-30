Названа способствующая похудению ягода

Диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко рассказала о пользе вишни для похудения. Об этом сообщает «Росбалт».

По словам эксперта, содержащийся в вишне витамин B8 ускоряет обмен веществ. В то же время эта ягода не очень калорийна. «Поэтому она способствует похудению, ее можно включать в программы снижения веса, — пояснила Кондратенко. — Кстати, около 52 килокалорий на 100 граммов».

Вишня обладает и другими полезными свойствами. Диетолог утверждает, что в ней много витаминов и макроэлементов, в том числе витамины группы B, кальций, калий, магний, железо, йод и марганец. Кроме того, вишня укрепляет иммунную систему и помогает решить проблемы с бесплодием и суставами.

Кондратенко посоветовала съедать не более одного или двух стаканов вишни в день и добавила, что переедание может привести к диарее.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.