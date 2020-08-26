Жители Алеутских островов получили новые квартиры

В селе Никольское острове Беринга (Командорские острова, Камчатский край) ввели в эксплуатацию дом на 12 квартир. Ключи от них получили проживающие в аварийных домах семьи, сообщает ТАСС.

Новое здание построили с помощью сборных конструкций — такие проекты в селе реализуются с 2013 года. Они способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов. Еще один дом в рамках проекта планируется построить до зимы.

Село Никольское — административный центр Алеутского района и единственный населенный пункт на территории островов. В нем проживают чуть более 650 человек. Работа по строительству нового жилья в регионе ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.