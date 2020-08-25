Парк культуры и отдыха «Карабалыкты» появится в Башкортостане

В селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкортостана появится парк культуры и отдыха «Карабалыкты». Об этом сообщает «Башинформ».

Парк строят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Свое он парк получил по названию озера, находящегося рядом с селом — здесь проходили съемки музыкального фильма «Етеган».

В настоящий момент строители подготовили площадку, где разместится парк, территорию поделили на несколько зон. В основной установят скамейки, фонтаны, урны и фонари. Завершена укладка бордюров, под землей прокладывается кабель для проведения освещения.

Парк разместится в центре села и со всех сторон будет огорожен железной решеткой. Благоустройство планируется завершить к концу августа.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.