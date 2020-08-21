В России ускорят расселение аварийного жилья

Правительство ускорит расселение аварийного жилья на территории России. Такое решение было принято на заседании кабмина, сообщает ТАСС.

В частности, в документах говорится, что Минфину поручено обеспечить предоставление из средств федерального бюджета в 2020 году 50 миллиардов рублей Минстрою России в целях опережающего расселения аварийного жилья.

Минстрою совместно с Минфином также поручили представить в правительство предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию программ расселения аварийного жилья. Также отмечается необходимость увеличить финансирование расселения аварийного жилья в 2022 году за счет средств 2024 года.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.