Старейшую аллею в российском городе отремонтировали впервые за 70 лет

В моногороде Осинники на юге Кузбасса завершили благоустройство старейшей прогулочной аллеи, которая закладывалась около 70 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировалась. Об этом сообщает ТАСС.

Работы по обновлению общественного пространства выполнены по нацпроекту «Жилье и городская среда». В администрации муниципалитета рассказали, что эта зона отдыха всегда была одной из самых посещаемых в городе, но требовала капитального ремонта, которого тут не было с момента основания.

«Этим летом уложено новое покрытие, установлены новые скамейки, проведено зонирование пространства так, чтобы оно было удобным и для пеших прогулок, и для отдыха», — говорится в сообщении. На завершающем этапе подрядчики установили 44 светильника на почти километровой аллее.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.