Названы регионы-лидеры по востребованности ипотеки в России

Чаще всего ипотеку в России берут жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Тюменской области. О регионах-лидерах по востребованности кредита пишет РИА Новости.

Специалисты в качестве основного показателя ранжирования в рейтинге использовали соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года) к численности экономически активного населения.

В ЯНАО примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит, что в 1,8 раза больше, чем в среднем по России. На второй строчке оказалась Тюменская область (27,6), третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ (27,4).

Наименее востребована ипотека в Ингушетии — 0,9 кредита на тысячу человек экономически активного населения. По мнению специалистов, это может быть связано как с менее выраженным желанием населения ее брать из-за значительной доли частного сектора, так и с более слабым общим развитием банковских услуг. В аутсайдерах также Чеченская Республика (2,2 кредита) и Дагестан (3,5 кредита).

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.