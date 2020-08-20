Россияне подали 450 тысяч заявок на льготную ипотеку

Россияне подали 450 тысяч заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5 процента. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, передает ТАСС.

По его словам, из этого числа одобрено 310 тысяч заявок. Чебесов отметил, что программа льготной ипотеки стала драйвером помощи строительной индустрии и гражданам.

Представитель Минфина также рассказал, что ведомство прорабатывает вопрос увеличения лимита по льготной ипотеке — из-за того, что спрос высок, банки выдают кредиты быстрыми темпами и у них заканчивается лимит, выделенный ДОМ.РФ.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.